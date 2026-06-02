Nuova Italia di Baldini | modulo 4?3?3 e talenti in campo contro il Lussemburgo

L’Italia affronta il Lussemburgo con un modulo 4-3-3 e una formazione composta principalmente da giovani calciatori. La scelta tattica è stata annunciata da Baldini, che ha deciso di puntare sui talenti emergenti. La partita segna un nuovo inizio per la nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i giovani e sperimentare nuove strategie. La formazione azzurra si presenta con un mix di esperienza e freschezza, pronta a testare le proprie capacità in vista di futuri impegni.

Italia-Lussemburgo, Baldini apre il cantiere azzurro L’Italia riparte da Silvio Baldini e dai giovani. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale maggiore disputerà due amichevoli a giugno: la prima il 3 giugno allo Stade de Luxembourg alle 20:45 contro il Lussemburgo e la seconda pochi giorni dopo in Grecia. Il tecnico ad interim Baldini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. La Nazionale azzurra a Bergamo dopo 14 anni, era il 2006. Ottobre di calcio azzurro, si parte con l’amichevole di stasera. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaSilvio Baldini, attuale allenatore dell'Under 21, guiderà la nazionale maggiore nelle partite amichevoli di giugno contro il Lussemburgo e la Grecia.

Italia, Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e GreciaIn Italia, il tecnico dell’Under 21 è stato incaricato di guidare la nazionale nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.

Temi più discussi: La nuova Italia: Pio Esposito, Kayode, Pisilli... Tutti i giovani che Baldini chiamerà; Dal 'blocco' Dortmund a chi sgomita in Serie C: le curiosità sui volti nuovi dell'Italia; Baldini mantiene la promessa: a giugno in campo un'Italia giovanissima. Da Chiarodia a Inacio: l'elenco dei convocati; È l'Italia più giovane della storia: i convocati di Silvio Baldini, l'età media è di 20 anni.

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L'allenatore ad interim dell'Italia Baldini: Il calcio italiano è nelle mani di persone che perseguono i propri interessi. Cercano di fare affari con giocatori più anziani e ignorano i giovani. Questi 'impostori' hanno le redini. Preferiamo ancora generalmente le linee reddit

Ecco l'Italia di Baldini: Ai ragazzi ho chiesto di divertirsi. Siamo emozionati: io e loroIl ct ad interim alla vigilia del test col Lussemburgo: In questo gruppo c'è il futuro, andremo in campo liberi di esprimerci. Il mio obiettivo è salutarli l'8 giugno come persone migliori ... msn.com

La prima Italia di Baldini: cambio modulo, tre punti fermi e la tentazione Inacio, la formazione contro LussemburgoSi avvicina il debutto di Baldini sulla panchina della Nazionale: come giocherà l'Italia contro Lussemburgo, le scelte e i dubbi del ct per l'amichevole. sport.virgilio.it