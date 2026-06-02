"È un’occasione per stare insieme, recuperando un’iniziativa di quaranta anni fa ma sostanzialmente ponendoci sulla scia del ’bracierino’ con cui da tempo accompagnavamo l’apertura della terrazza". Così Mario Bartalini, priore della Contrada dell’Istrice, annuncia le tre serate dedicate al Leon Doc da giovedì 4 a sabato 6. Un appuntamento che si snoderà tra i locali all’aperto del Circolo Il Leone, dove sono stati invitati per tre sere ristoranti del territorio, e via Malta, dove accanto agli stand enogastronomici saranno esposte opere di Serena Seggioloni e Sara Cafarelli. "Abbiamo pensato di riproporre un’intuizione di tanti anni fa trasportandola ai giorni nostri – prosegue il priore Bartalini – e proponendo un momento di ritrovo dedicato a tutte le fasce di età". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Istrice Dopo quaranta anni torna il Leon Doc

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