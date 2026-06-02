Gusto e digitale | il dibattito sulla memoria culinaria a Gastronomika

Durante l’evento Gastronomika, si è discusso di come i reel di pochi secondi possano rappresentare un’alternativa ai ricettari tradizionali, catturando l’attenzione con immagini rapide e coinvolgenti. Sono state illustrate tecniche di archeologia culinaria che, attraverso analisi di reperti e ricostruzioni, cercano di far rivivere sapori e metodi antichi, offrendo un’esperienza sensoriale che collega passato e presente.

? Punti chiave Come può un reel di pochi secondi sostituire il ricettario della nonna?. Quali tecniche usa l'archeologia culinaria per far assaggiare il passato?. Perché i social media rischiano di svuotare il valore culturale del cibo?. Come può l'intelligenza artificiale aiutare a preservare le antiche tradizioni gastronomiche?.? In Breve Samanta Cornaviera usa l'intelligenza artificiale per packaging e pubblicità di biscotti d'epoca.. Ricetta del sugo ambrosiano di Ada Boni recuperata dal ricettario del 1932.. Chiara Maci utilizza i social media per la divulgazione da circa sedici anni.. L'approccio culinario di Maci affonda le radici nelle tradizioni gastronomiche del Cilento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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