Giovedì in Provincia si presenta il libro di Caterina Di Pasquale

Giovedì si terrà la presentazione di un libro in Provincia, scritto da Caterina Di Pasquale. Il volume affronta il tema della memoria come strumento per capire il passato, sviluppare consapevolezza e tutelare la democrazia nel presente. L'evento si svolgerà in una sede pubblica e prevede il coinvolgimento di pubblico e relatori. La pubblicazione si concentra sull'importanza della memoria storica per il presente e il futuro della società.

La memoria come strumento per comprendere il passato, costruire consapevolezza e difendere la democrazia nel presente. È questo il filo conduttore del libro “ Sant’Anna di Stazzema - Memorie di guerra, culture di pace ” (Donzelli Editore, 2025), edizione rinnovata e ampliata del precedente lavoro realizzato da Caterina Di Pasquale (“Il ricordo dopo l’oblio. Sant’Anna di Stazzema, la strage, la memoria”). Lei, antropologa, scrittrice, docente dell’Università di Pisa ha indagato a lungo sul primo “massacro eliminazionista” compiuto in Italia dai nazisti nell’estate del 1944 e domani alle 17.30 nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Ducale ne parlerà diffusamente, grazie all’iniziativa promossa dalla Provincia di Lucca e da Liberation Route Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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