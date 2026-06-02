Frecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica il video dalla cabina di pilotaggio

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma, passando sopra l'Altare della Patria e i Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica. Il volo è stato ripreso dalla cabina di pilotaggio e diffuso tramite video.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 In occasione della Festa della Repubblica, le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Altare della Patria e i Fori Imperiali. Nel video, le immagini dall'interno della cabina di pilotaggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

frecce tricolori sorvolano roma per la festa della repubblica il video dalla cabina di pilotaggio
© Iltempo.it - Frecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica, il video dalla cabina di pilotaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Frecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica, il video dalla cabina di pilotaggio

Video Frecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica, il video dalla cabina di pilotaggio

Notizie e thread social correlati

Frecce Tricolori sul cielo di Roma. Il video del doppio sorvolo per la festa della Repubblica 2026Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica 2026, aprendo e chiudendo la cerimonia.

2 Giugno, le Frecce Tricolori sorvolano Roma. Mattarella: “La Repubblica un atto di libertà senza precedenti”Il 2 giugno 2026, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica.

Temi più discussi: Frecce Tricolori oggi a Roma, a che ora e dove sono passate per la Festa della Repubblica; 2 Giugno, gli 80 anni della Repubblica, Meloni e diversi ministri alla parata, assente Salvini; Festa della Repubblica: dove vedere la parata del 2 giugno e come accreditarsi; La festa del 2 giugno in tv e in streaming: programmazione Rai e RaiPlay.

frecce tricolori frecce tricolori sorvolano romaFrecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica, il video dalla cabina di pilotaggioIn occasione della Festa della Repubblica, le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Altare della Patria e i Fori Imperiali. Nel video, le immagini dall'interno della cabina di pilotaggio. (Alexander Jakh ... ilgiornale.it

frecce tricolori frecce tricolori sorvolano roma2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma durante il Silenzio. VIDEOIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, dando avvio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Co ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web