Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma, passando sopra l'Altare della Patria e i Fori Imperiali, in occasione della Festa della Repubblica. Il volo è stato ripreso dalla cabina di pilotaggio e diffuso tramite video.

Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 In occasione della Festa della Repubblica, le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Altare della Patria e i Fori Imperiali. Nel video, le immagini dall'interno della cabina di pilotaggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Frecce Tricolori sorvolano Roma per la Festa della Repubblica, il video dalla cabina di pilotaggio

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