Fratelli d’Italia a Ponsacco respinge le accuse riguardanti l’impianto fotovoltaico ai Poggini, definendole false. Il coordinatore locale del partito ha dichiarato che le informazioni diffuse sono infondate e ha chiesto di smettere di diffondere notizie errate sulla questione. La discussione pubblica sulla centrale solare continua a coinvolgere la comunità e le autorità locali.

PONSACCO "Basta bugie sull’impianto Fotovoltaico ai Poggini". Lo dice Mario Di Candia (nella foto), coordinatore di Fratelli d’Italia di Ponsacco. "La pubblicazione sul Burt-Bollettino della regione c’è stata il 7 agosto 2024, la Pas-Procedura abilitativa semplificata è stata presentata il 10 maggio 2024 al Comune di Casciana Terme Lari – specifica Di Candia – per un impianto fotovoltaico denominato ’Perignano’ e al Comune di Ponsacco per le sole opere di rete. In questa data, 10 maggio 2024, sia a Casciana Terme Lari che a Ponsacco erano in carica le precedenti amministrazioni di centrosinistra. Spiace constatare che oggi il Pd atribuisca alle nuove amministrazioni e ai loro sindaci responsabilità che ricadono sulle gestioni precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli d’Italia: "Basta bugie sui Poggini"

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