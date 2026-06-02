Il 29 maggio, due uomini di 36 e 58 anni sono stati denunciati dopo aver truffato un pensionato, facendosi passare per carabinieri. I truffatori sono riusciti a farsi consegnare 32.000 euro, che sono stati poi recuperati in parte. La polizia ha condotto un’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia dei due uomini, che sono accusati di truffa aggravata in concorso.

Lo scorso 29 maggio, i carabinieri della stazione di Massa Fiscaglia, al termine di una rapida e incisiva attività investigativa, hanno denunciato due uomini (36 e 58 anni) con l’accusa di truffa aggravata in concorso in danno di un pensionato del posto, caduto nella trappola del finto carabiniere. L’episodio ha avuto inizio nella mattinata del 22 maggio scorso, quando la vittima, un pensionato 68enne, è stato contattato telefonicamente da un uomo spacciatosi come un carabiniere in servizio presso un comando della provincia. Il sedicente militare, con toni rassicuranti e persuasivi, ha allarmato l’anziano circa presunte operazioni anomale in corso sul suo conto corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finti carabinieri truffano un anziano. Spariti 32mila euro, doppia denuncia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

Notizie e thread social correlati

Si fingono carabinieri e truffano un anziano per 32mila euroIl 29 maggio, due uomini di 36 e 58 anni sono stati denunciati per aver truffato un anziano del luogo fingendosi carabinieri.

Finti carabinieri truffano e picchiano anziano: uno preso dopo la maxi fugaDue uomini si sono presentati come carabinieri e sono entrati in casa di un anziano, ma lui ha capito subito che si trattava di un inganno.

Temi più discussi: Finto carabiniere chiama a casa, il complice va a prendere l'oro: raggirata coppia di anziani; Finti carabinieri e truffe: l’indagine parte da Castellarquato e arriva a Napoli; Finti carabinieri truffano un anziano. Spariti 32mila euro, doppia denuncia; Finti carabinieri a Domodossola, anziana truffata: i veri militari arrestano due donne.

Finti carabinieri truffano un’anziana nel Cassinate, tre denunciati a CasagioveScopri tutti i dettagli riguardo Finti carabinieri truffano un’anziana nel Cassinate, tre denunciati a Casagiove . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni: inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri ift.tt/XtuCO5F ift.tt/2IEw3hs x.com

Finti carabinieri e divise create con l’Intelligenza Artificiale: sventata maxi truffa a un’anziana a TorinoIncastrato dalla Squadra Mobile a Torino il truffatore di un'anziana. Usava foto create con intelligenza artificiale in divisa per ingannare le vittime. ilrisveglio-online.it