È polemica sul Sentiero della Maccarella

Il Sentiero della Maccarella, percorso pedonale costato oltre 80 mila euro di fondi pubblici, finisce sotto accusa. A sollevare il caso è il gruppo consiliare " Rinascimento Castiglionese ", che ne denuncia lo stato di abbandono a distanza di tempo dall’inaugurazione e chiede al Comune un intervento immediato di manutenzione. Il tracciato costeggia le mura della città attraverso gli oliveti. Al momento del taglio del nastro era stato presentato come una "piacevole passeggiata tra gli olivi, a ridosso delle mura della nostra città". Quell’immagine, ricorda il gruppo, oggi si scontra con la realtà: secondo i consiglieri la vegetazione infestante avrebbe preso il sopravvento, riappropriandosi dell’intera opera e dei terrazzamenti circostanti, al punto da rendere il percorso difficilmente fruibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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