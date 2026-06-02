danimarca la paladina della battaglia anti trump premier per la terza volta

Dopo oltre due mesi di negoziati, la premier danese è riuscita a formare una nuova maggioranza e guiderà il governo per la terza volta. La crisi politica era nata dopo le elezioni di marzo, che avevano portato a uno stallo. La formazione del nuovo esecutivo è stata ufficializzata, e la leader uscente si prepara a riprendere il potere.

Ha impiegato oltre due mesi per superare lo stallo politico seguito alle elezioni di marzo, ma alla fine la premier uscente Mette Frederiksen è riuscita a formare una nuova maggioranza e si appresta a guidare il governo della Danimarca per la terza volta. Il risultato era stavolta tutt'altro che scontato, considerando che i Socialdemocratici hanno registrato alle urne di marzo il peggior risultato dal 1903. Il nuovo esecutivo di centrosinistra - che potrà contare su 82 dei 179 seggi del Parlamento - sarà composto da Socialdemocratici, Moderati e le due 'new entry' del Partito Popolare Socialista (Sf) e il Partito Social-Liberale, che sostuiscono la forza di centro-destra Venstre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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