Grande attesa per il passaggio “lucchese“ della Mille Miglia 2026, l’epica gara riservata alle auto costruite fra il 1927 e il 1957 che si disputa nell’arco di 4 giorni con partenza da Brescia, arrivo a Roma e ritorno nella città lombarda. Sarà ancora una volta la corsa più bella del mondo, splendida e elegantissima rievocazione, la gara per auto d’epoca con oltre 400 partecipanti che attraversa sette regioni italiane e le strade più evocative del nostro Paese e che ogni anno attira migliaia di appassionati e decine di vip. La nostra città sarà protagonista nella seconda tappa, quella del 10 giugno, che si snoderà verso ovest, passando per Ferrara, Modena, Reggio Emilia e attraversando il Passo dell’Abetone, prima di concludersi a Montecatini Terme e da qui rotta verso Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conto alla rovescia per la “Freccia Rossa“. Da piazza del Giglio al “giro“ di Mura

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