Contemporaneo filosofico Torna ’Dialoghi Forlivesi’

È iniziata una nuova serie di incontri per “Dialoghi Forlivesi”, il format dedicato a discussioni e formazione sulle tematiche della società contemporanea. Gli eventi puntano a coinvolgere la cittadinanza su questioni attuali, promuovendo il confronto e il dibattito pubblico. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato a approfondire i temi legati al presente, offrendo spazi di discussione aperti e inclusivi.

Prende il via una nuova serie di appuntamenti per ’Dialoghi Forlivesi’, il format di eventi, formazione e dibattito cittadino dedicato alle problematiche della contemporaneità. Giunta al terzo anno, l’iniziativa è promossa dal circolo Acli Lamberto Valli, con Artem Romagna nel ruolo di capofila e la collaborazione dell’associazione Salute e Solidarietà. Come ha ricordato la presidente del circolo Acli, Alessandra Righini, il progetto accompagnerà la città da domani fino al prossimo autunno, mettendo al centro anche il confronto intergenerazionale, con un’attenzione specifica ai temi dell’alcol, delle tossicodipendenze e delle cure. Il primo incontro è fissato alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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