CASTEL RITALDI Dopo lo spostamento della festa della Liberazione al 26 aprile a Castel Ritaldi è polemica anche sulla festa della Repubblica. Ad intervenire sulle celebrazioni previste per oggi nel borgo umbro è l’associazione Cives: "Nel giorno della festa della Repubblica, il Comune ha concesso il patrocinio all’evento “L’olio della Repubblica“, durante il quale ci sarà l’ennesima commemorazione di Leopoldo Eleuteri con un concerto della banda musicale". Il centenario della scomparsa del Capitano Eleuteri è già stato celebrato il 31 gennaio scorso l’associazione ritiene "del tutto fuori luogo e anacronistico mettere al centro di questa giornata un aviatore della prima guerra mondiale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cives“ all’attacco

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Torre Cives -Vidracco (TO)-

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