Un cavallo di nome Arraju ha vinto il Memorial Favari, con il suo cavaliere Giovanni Puddu, lasciando senza parole molti presenti. La vittoria è stata annunciata venerdì, provocando silenzio tra il pubblico. La competizione si è svolta in una località non specificata, e la vittoria ha suscitato emozioni tra i partecipanti e gli spettatori. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli della gara o sui risultati di altri concorrenti.

di Laura Valdesi SIENA "Sono senza voce da venerdì, da quando Giovanni Puddu ha vinto il Memorial Favari con Arraju. Un grandissimo cavallo anche se particolare", spiega Valter Pusceddu tornando a Siena da Legnano dove ha conquistato un palio spettacolare per Sant’Erasmo. Ventotto Carriere corse, l’ultima nell’agosto 2023, poi la squalifica che sta per finire. Pusceddu torna in Piazza? "Scade a luglio, è l’ultimo dei 5 Palii di squalifica. Ad agosto posso rimontare". In questi due anni che non sei andato al canape i rapporti sono rimasti? "Cinque sono tanti. Più che altro ho coltivato i rapporti personali ma perdi tanto. Ogni Palio, poi, ha la sua dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bighino mantiene la promessa: "Vinto anche per Andrea Mari"

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