A Wakana Kimura il ’Postacchini’

Il Concorso internazionale violinistico Andrea Postacchini si svolge con partecipanti sempre più prevalentemente femminili e con un linguaggio più asciutto. La competizione, dedicata al celebre violinista, continua a richiamare giovani talenti provenienti da vari paesi. Le esibizioni si concentrano su interpretazioni classiche, con un livello tecnico elevato. La manifestazione si svolge in un contesto che privilegia la sobrietà e la precisione, senza elementi spettacolarizzati.

Parla sempre più asitatico e al femminile il Concorso internazionale violinistico Andrea Postacchini. A conquistare il titolo assoluto della 33esima edizione è stata la venticinquenne giapponese Wakana Kimura, protagonista di una magistrale esecuzione della Sonata a Kreutzer di Beethoven accompagnata al pianoforte da Simone Anelli. Un successo che conferma il respiro internazionale della manifestazione organizzata dall’Antiqua Marca Firmana e che quest’anno ha visto la partecipazione di 128 giovani musicisti provenienti da 29 Paesi. Un Festival in rosa, con le violiniste dell’Estremo Oriente assolute protagoniste: nelle categorie giovanili si sono imposte la cinese Shuxuan Jin, 10 anni, vincitrice della categoria A, e la connazionale Yuexuan Shen, 12 anni, prima nella categoria B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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