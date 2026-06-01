Violenze sulla compagna col figlio neonato tra le braccia disposto il processo abbreviato

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni del Leccese ha deciso di optare per il processo abbreviato, condizionato dall’ascolto della persona offesa. È accusato di aver maltrattato l’ex convivente, di averla ferita e di aver commesso violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio in cui la donna, con il figlio neonato tra le braccia, sarebbe stata vittima di violenze da parte dell’ex compagno.