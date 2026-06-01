Violenze sulla compagna col figlio neonato tra le braccia disposto il processo abbreviato
Un uomo di 30 anni del Leccese ha deciso di optare per il processo abbreviato, condizionato dall’ascolto della persona offesa. È accusato di aver maltrattato l’ex convivente, di averla ferita e di aver commesso violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio in cui la donna, con il figlio neonato tra le braccia, sarebbe stata vittima di violenze da parte dell’ex compagno.
LECCE - Ha scelto il rito abbreviato condizionato dall’ascolto della persona offesa il 30enne del Leccese chiamato a rispondere di maltrattamenti aggravati, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti della sua ex convivente. La richiesta, avanzata attraverso l’avvocato difensore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
Ischia, orrore in casa: picchia la compagna con il neonato tra le braccia, arrestato 25enneA Ischia, una donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il neonato di appena nove giorni.
Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Reggio, violenze sulla moglie: arrestato un 52enne; Era accusato di violenza sessuale e maltrattamenti dalla ex compagna. Assolto con formula piena, scoppia a piangere; Trento, controllo e violenze sulla compagna: condannato un trentenne.
ICYMI: 65enne condannato per violenze sulla compagna: CASTROVILLARI - Due anni e quattro mesi di reclusione. È la pena inflitta dal Tribunale di Castrovillari a L. A. P., 65 anni, riconosciuto colpevole di maltrattamenti e violenze reiterate ai danni della co facebook
Violenze sulla compagna, anche davanti alla figlia: arrestato 27enne nel Barese ilfattoquotidiano.it/2026/05/20/vio… x.com
Messina, la violenza sessuale sulla figlia 14enne della compagna a Zafferia: domani l'interrogatorio del 51enneSarà interrogato probabilmente già domani il 51enne incensurato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Messina Centro con l'accusa di aver commesso atti ... rtp.gazzettadelsud.it
Violenze sulla compagna anche in presenza della figlia: ammonitoIl Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un trentenne italiano per condotte di violenza domestica nei confronti della compagna anche alla presenza dei figli minori della ... ilrestodelcarlino.it