Tutti i mercatini dell' antiquariato a Milano ecco dove nel mese di giugno

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di giugno, a Milano, numerosi mercatini dell'antiquariato tornano a occupare le strade della città. Le bancarelle espongono oggetti di curiosità, modernariato e pezzi di antiquariato, attirando appassionati e collezionisti. Le location variano tra piazze e vie centrali, dove si possono acquistare mobili, oggetti d’arte e piccoli tesori del passato. Questi mercatini si svolgono regolarmente durante tutto il mese.

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Curiosità, modernariato e soprattutto antiquariato. Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. Per molti è un'autentica passione, per altri pura curiosità. Comunque sia, i mercatini dell'antiquariato non conoscono stagione e ogni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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