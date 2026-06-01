Tutti i mercatini dell' antiquariato a Milano ecco dove nel mese di giugno

Nel mese di giugno, a Milano, numerosi mercatini dell'antiquariato tornano a occupare le strade della città. Le bancarelle espongono oggetti di curiosità, modernariato e pezzi di antiquariato, attirando appassionati e collezionisti. Le location variano tra piazze e vie centrali, dove si possono acquistare mobili, oggetti d’arte e piccoli tesori del passato. Questi mercatini si svolgono regolarmente durante tutto il mese.

Curiosità, modernariato e soprattutto antiquariato. Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. Per molti è un'autentica passione, per altri pura curiosità. Comunque sia, i mercatini dell'antiquariato non conoscono stagione e ogni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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