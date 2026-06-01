Tre notti di chiusure sulla Tangenziale di Napoli | ecco quali tratti saranno interessati

Per tre notti consecutive, la Tangenziale di Napoli sarà chiusa in alcuni tratti per permettere interventi di manutenzione. La chiusura interesserà in particolare il tratto tra l’aeroporto di Capodichino e la tangenziale stessa. Le modifiche alla viabilità prevedono la sospensione del traffico in questa zona durante le ore notturne in più giorni della settimana. Le autorità hanno comunicato le date e le fasce orarie precise in cui si svolgeranno le chiusure.

Modifiche alla viabilità per consentire alcuni interventi programmati. Prevista la chiusura notturna del collegamento tra Capodichino e la Tangenziale di Napoli in più giornate della settimana. Nuove modifiche alla viabilità in arrivo nell’area di accesso alla Tangenziale di Napoli. Per consentire l’esecuzione di lavori programmati, nei prossimi giorni saranno previste alcune chiusure notturne lungo la Diramazione Capodichino. I provvedimenti interesseranno il collegamento tra Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione della stessa Tangenziale. Nel dettaglio, sulla D02 Diramazione Capodichino sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli nelle seguenti fasce orarie: Le limitazioni si rendono necessarie per consentire lavori programmati lungo la Tangenziale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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