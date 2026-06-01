Torna a decollare l' idrovolante da Venezia a Lussino

Da veneziatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno, l'idrovolante riprenderà i voli tra Venezia e Lussino. Il velivolo sorvolerà il mare del nordest Adriatico, collegando le due località. La ripresa di questa rotta richiama i voli storici che univano le due destinazioni, con un mezzo che si alza in volo sopra le acque. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con un volo che durerà circa mezz'ora.

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Sabato 13 giugno il cielo e il mare del nordest Adriatico torneranno idealmente a unirsi nel segno degli storici collegamenti con l'idrovolante. L'originale iniziativa è organizzata dall'Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia con il supporto Aelia, nell’ambito della Regata europea “L’Ammiraglia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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