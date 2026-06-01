Tanti appuntamenti a giugno al Museo d’arte medievale e moderna

Nel mese di giugno, il Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo in via San Lorentino organizza numerosi eventi e mostre. La programmazione prevede diverse iniziative culturali distribuite nel corso del mese. Non sono stati specificati dettagli sulle date o sui contenuti di ciascun appuntamento. La struttura rimane aperta al pubblico durante tutto il mese, con ingresso e orari regolari.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Tanti appuntamenti nel mese di giugno al Museo d’arte medievale e moderna di Arezzo in via San Lorentino. Aperture festive ad ingresso gratuito (8:30 - 13:30) si terranno: • martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, con ultimo ingresso alle ore 12:30; • domenica 7 giugno, in occasione della prima domenica del mese, il museo prolungherà il suo orario con apertura straordinaria dalle 14:00 alle alle 18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00). Martedì 2 e mercoledì 3 giugno si conclude l’appuntamento con “Arte per tutti”: ultima occasione per prendere parte alle visite guidate su opere scelte delle collezioni museali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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