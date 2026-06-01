Supermercati Md richiamano Sopressa veneta per presenza di Salmonella | non consumare il prodotto
Supermercati Md hanno ritirato la Sopressa veneta dopo aver rilevato la presenza di Salmonella spp nel prodotto. Il richiamo riguarda il salame venduto nei punti vendita. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo nel negozio. La decisione è stata presa a causa di un possibile rischio microbiologico. Non sono segnalati casi di malattie o infezioni finora.
Il richiamo del salame disposto dal produttore per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella spp nel salume venduto nei supermercati Md. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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