Supermercati Md richiamano Sopressa veneta per presenza di Salmonella | non consumare il prodotto

Notizia in breve

Supermercati Md hanno ritirato la Sopressa veneta dopo aver rilevato la presenza di Salmonella spp nel prodotto. Il richiamo riguarda il salame venduto nei punti vendita. I clienti sono invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo nel negozio. La decisione è stata presa a causa di un possibile rischio microbiologico. Non sono segnalati casi di malattie o infezioni finora.