Pugilato Campionati Italiani Under 19 | boxer casertana conquista il podio

Valentina Mirto, pugile casertana, ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria 54 kg ai Campionati Italiani Under 19 di pugilato, disputati a Chianciano Terme dal 29 al 31 maggio 2026. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane. La medaglia conquistata rappresenta un risultato di rilievo per l’atleta, che si è distinta nelle eliminatorie e nella finale.

Splendido risultato per la pugile casertana Valentina Mirto, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria 54 kg ai Campionati Italiani Femminili Under 19 andati in scena a Chianciano Terme dal 29 al 31 maggio 2026. L’atleta delle Fiamme Oro di Caserta ha raggiunto la finale nazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Fasi finali campionati italiani U19 maschili 2026

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