Premio Bacco 2026 | l’arte unisce Nord e Sud

Sabato 6 giugno alle 17:00 si aprirà il Premio Bacco 2026, una rassegna dedicata all’arte e al vino. L’evento si svolgerà in una location centrale e coinvolgerà artisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione mira a promuovere la collaborazione tra Nord e Sud, attraverso esposizioni e interventi che uniscono le espressioni artistiche e i valori di solidarietà e fratellanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte ideale tra il Nord e il Sud d’Italia, favorendo l’incontro tra artisti, istituzioni e comunità provenienti da realtà diverse ma unite dalla comune volontà di promuovere cultura, bellezza e condivisione. Una manifestazione che intende valorizzare il patrimonio artistico nazionale e, al tempo stesso, rafforzare il senso di appartenenza a una comunità più ampia, fondata sul rispetto reciproco e sulla conoscenza delle differenti tradizioni. La rassegna vedrà la partecipazione di fotografi, pittori, scultori, poeti e scrittori provenienti da numerose regioni italiane e dalle isole. Gli artisti... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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