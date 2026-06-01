Playoff la Paperdì Juvecaserta c' è | accesso garantito alla finale della Serie B
La Juvecaserta ha vinto la partita di playoff contro Orzinuovi, con il punteggio di 94-89, e si è qualificata per la finale della Serie B. La gara si è svolta al PalaPiccolo ed è stata caratterizzata da intensità e emozioni. Ora la squadra si prepara ad affrontare Vigevano nell'ultimo turno dei playoff.
La Paperdi Juvecaserta conquista l’accesso alla finale playoff della Serie B Nazionale superando al PalaPiccolo la Logiman Orzinuovi con il punteggio di 94-89 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di emozioni e si prepara ora ad affrontare Vigevano nell’ultimo atto dei playoff, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Playoff, Juvecaserta travolge Montecatini: la Paperdi va sul 2-1Nella partita dei playoff tra Juvecaserta e Montecatini, la squadra campana ha ottenuto una vittoria convincente, portandosi sul 2-1 nella serie.
Paperdi Juvecaserta ko con Orzinuovi, la serie continuaJuvecaserta ha perso contro Orzinuovi, proseguendo la serie di semifinale senza riuscire a chiudere.
Temi più discussi: Paperdi Juvecaserta, che impresa a Orzinuovi: vittoria al cardiopalma in trasferta; Semifinale playoff, a Orzinuovi il terzo atto tra Logiman e la Paperdi Juvecaserta 2021; La Paperdi Juvecaserta 2021 parte oggi per Orzinuovi per disputare gara3 |; A MENTE FREDDA #44: PAPERDI JUVECASERTA, COLPO A ORZINUOVI E SERIE SISTEMATA. IN ATTESA DELLE CONDIZIONI DI RADUNIC.
Stasera a Canestro: Verso la Gara 1 dei quarti di finale playoff della Juvecaserta! Non perdete l'appuntamento della 65ª puntata: focus sui Playoff A2 e il grande basket campano. Esclusiva Lino Lardo: Intervista al coach della Paperdì Juvecaserta alla v facebook
Serie B - La Fabo Herons Montecatini porta a Gara 5 la serie con la JuvecasertaLa semifinale playoff con tra Paperdì Juvecaserta 2021 e Fabo Herons Montecatini si deciderà lunedì 18 maggio, nella quinta e decisiva gara in programma alle 20:30 al palaPiccolo di Caserta. pianetabasket.com
Juvecaserta, sold out al PalaPiccolo: maxischermo gratuito all'ex Macrico per Gara 1 dei playoffIn occasione di Gara 1 delle semifinali playoff della Paperdi Juvecaserta 2021, alla luce del sold-out registrato al palaPiccolo ed in relazione alle richieste pervenute, ha ... ilmattino.it