Playoff la Paperdì Juvecaserta c' è | accesso garantito alla finale della Serie B

Notizia in breve

La Juvecaserta ha vinto la partita di playoff contro Orzinuovi, con il punteggio di 94-89, e si è qualificata per la finale della Serie B. La gara si è svolta al PalaPiccolo ed è stata caratterizzata da intensità e emozioni. Ora la squadra si prepara ad affrontare Vigevano nell'ultimo turno dei playoff.