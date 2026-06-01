Playoff la Paperdì Juvecaserta c' è | accesso garantito alla finale della Serie B

Da casertanews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juvecaserta ha vinto la partita di playoff contro Orzinuovi, con il punteggio di 94-89, e si è qualificata per la finale della Serie B. La gara si è svolta al PalaPiccolo ed è stata caratterizzata da intensità e emozioni. Ora la squadra si prepara ad affrontare Vigevano nell'ultimo turno dei playoff.

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La Paperdi Juvecaserta conquista l’accesso alla finale playoff della Serie B Nazionale superando al PalaPiccolo la Logiman Orzinuovi con il punteggio di 94-89 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di emozioni e si prepara ora ad affrontare Vigevano nell’ultimo atto dei playoff, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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