Partita la nuova gestione di Iat e Palazzo Gotico

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel primo pomeriggio di oggi, si è svolta la prima visita guidata nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, segnando l’avvio di una nuova gestione di Iat e dell’edificio. La visita ha coinvolto un gruppo di visitatori che hanno potuto ammirare gli interni del salone, uno dei principali luoghi storici della città. La novità riguarda l’organizzazione e l’apertura al pubblico di questo spazio, ora gestito in modo diverso rispetto al passato.

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Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi la prima visita guidata del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, inaugurando una novità destinata a segnare un cambio di passo nella fruizione di uno dei luoghi simbolo della città. Con l'avvio della nuova gestione integrata dei servizi turistici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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