Partita la nuova gestione di Iat e Palazzo Gotico

Notizia in breve

Nel primo pomeriggio di oggi, si è svolta la prima visita guidata nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, segnando l’avvio di una nuova gestione di Iat e dell’edificio. La visita ha coinvolto un gruppo di visitatori che hanno potuto ammirare gli interni del salone, uno dei principali luoghi storici della città. La novità riguarda l’organizzazione e l’apertura al pubblico di questo spazio, ora gestito in modo diverso rispetto al passato.