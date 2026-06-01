Pallanuoto Carpi saluta i tifosi con un successo L’Accademia Militare serve il bis

La squadra di pallanuoto di Carpi ha concluso la stagione con una vittoria casalinga, salutando i tifosi. L’Accademia Militare ha ottenuto il secondo successo consecutivo. La stagione di serie C si avvia alla fine e si chiude con questa partita.

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione per la pallanuoto modenese, quando cala il sipario anche sul campionato di serie C, che si chiude peraltro con il botto. Nell’ultima giornata infatti Lodi batte a sorpresa la capolista La Spezia, e le scippa il primo posto in classifica e quindi un playoff un po’ più agevole. La Coopernuoto Carpi chiude salutano i propri tifosi con una netta vittoria su Riccione che torna in promozione, torneo che invece ha giocato la quartultima di campionato con un doppio successo firmato dall’ Accademia Militare Modena che batte nettamente Ravenna nel recupero, e poi ieri ha servito anche il bis a Carpi. Pallanuoto, Serie C, 18^ Giorn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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