Oggi si sono svolti gli 800 stile libero alla 50esima edizione del Trofeo ’Città di Modena’. La competizione si tiene nelle piscine Dogali di Modena, in vasca da 50 metri, tornata alla sua versione estiva. La gara è stata organizzata dal Circolo Sportivo della Guardia di Finanza. La manifestazione è iniziata sabato e prosegue con altre gare fino a domenica.

Giunto alla sua storica 50esima edizione, il Trofeo ’Città di Modena’, organizzato dal Circolo Sportivo della Guardia di Finanza, sta animano da sabato la vasca da 50 metri delle piscine Dogali di Modena, vasca appena scoperta e tornata alla sua versione pienamente estiva. Sabato spazio alle gare di Esordienti A ed Esordienti B su tutte le distanze e i quattro stili, mentre ieri mattina é stata dedicata alle distanze lunghe, 800 stile libero femminili e 1500 stile libero maschili. Nel pomeriggio di ieri é stata la volta delle categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti con gran finale dei 1500 stile libero femminili a chiudere un programma ricchissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuoto . Trofeo ’Città di Modena’. Oggi gli 800 stile libero

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