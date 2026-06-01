Mi hanno risposto con il nome di Maria Goretti | e queste mani dovrebbero contare le schede?

Un elettore ha riferito di aver ricevuto una risposta con il nome di Maria Goretti, chiedendo se queste mani dovessero contare le schede. La denuncia riguarda la scomparsa di preferenze in diversi seggi, tra cui specificamente i seggi 7 e 17. Entrambi gli individui coinvolti si sono impegnati a segnalare le anomalie nella conta delle schede, sostenendo che la questione riguarda più seggi di quanto finora ammesso.

Per difendere la democrazia, a quanto pare, non basta la passione: devi essere più che benestante.Come accade a Ezio Venturini e come accade a me, che ci ostiniamo a denunciare la sparizione misteriosa di preferenze in parecchi seggi — e io aggiungo al conto il 7 e il 17, ma chissà quanti altri. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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