LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | superiore ai 3? il margine della fuga

A 82 km dall’arrivo, il gruppo si sta avvicinando al GPM di Moruzzo, mentre la fuga mantiene un vantaggio superiore ai 3 minuti. La corsa prosegue con un ampio margine per i fuggitivi, che sono ancora in testa alla gara. La situazione rimane stabile, con il gruppo che avanza rapidamente per cercare di ricucire lo svantaggio. La tappa si svolge sotto il sole e le condizioni sono favorevoli per i corridori in fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Mancano 82 km all’arrivo. 15.24 Il gruppo si sta avvicinando al GPM di Moruzzo. 15.21 Ricordiamo che oggi si arriva a Buja, in Friuli Venezia-Giulia. 15.18 In caso di arrivo in volata l’attuale maglia rosa sarebbe la favorita principale. 15.15 Guarischi, Tonetti e Jackson sono a ’20” da Balsamo in classifica generale. 15.12 Elisa Longo Borghini in Veneto conta quattro vittorie nel corso della sua carriera. 15.09 Nessuna delle sei attaccanti ha vinto nel 2026. 15.06 Vantaggio delle sei battistrada sul gruppo di 3’10”. 15.03 Il gruppo transita ora nel comune di Codroipo. 15.00 Cristina Tonetti ha vinto lo sprint intermedio di Villa Manin di Passariano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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