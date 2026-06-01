LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | margine di 3? sul gruppo da parte della fuga

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al momento, la fuga mantiene un margine di circa 3 minuti sul gruppo principale. Le due inseguitrici non sono ancora riuscite a ricongiungersi con la testa della corsa. La corsa prosegue senza novità sulla situazione delle fuggitive, mentre i ciclisti continuano a pedalare lungo il percorso odierno. La situazione rimane invariata da circa un quarto d’ora, senza variazioni significative nel distacco.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Non è ancora avvenuto il ricongiungimento tra le due inseguitrici e la testa della corsa. 14.42 Poco più di 10 km allo sprint intermedio di Villa Manin di Passariano. 14.39 Sale sopra i 3? il margine della fuga. 14.36 Mancano 120 km al traguardo. 14.33 La fuga è composta tutta da atlete di squadre diverse. 14.30 Il vantaggio delle fuggitive è di 2’45”. 14.27 Quattro su elementi della fuga sono di bandiera italiana. 14.24 Le due contrattaccanti hanno ’55” di ritardo dalle sei battistrada. 14.21 Prende il largo la fuga: vantaggio superiore ai 2?. 14.18 Petra Zsanko e Fariba Hashimi si stanno riportando sulla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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