LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si chiude un 1° set da 70? di gioco

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il primo set di un match di Roland Garros del 2026, il punteggio è di 7-6. Nel corso del gioco, l’americano ha toccato la palla in corridoio, mentre Tiafoe ha risposto con un potente dritto in cross. Il punteggio attuale è 15-15 e il gioco continua.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In corridoio il tocco dell’americano. 0-15 Gran dritto in cross di Tiafoe. Inizia il 2° set con Arnaldi in battuta! Arnaldi-Tiafoe 7-6(5)! In rete il rovescio in palleggio dell’americano, un primo set da 400 capovolgimenti di fronte e da 1h10! Seconda Tiafoe 6-5 Risposta pazzesca con il dritto e smash di rimbalzo sulla riga. 6-4 Vince il primo il ligure grazie allo schema servizio + due dritti! 5-4 Sbaglia l’americano con il rovescio, Arnaldi serve di nuovo per il set. 4-4 Servizio vincente Tiafoe. 4-3 Errore gratuito di dritto Tiafoe. 3-3 Brillante soluzione inside in di Arnaldi! 2-3 Ace. 2-2 Servizio e comoda chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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