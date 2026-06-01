La polemica sul no +1 al matrimonio di Taylor Swift ci conferma un vecchio pregiudizio sulle donne single

Notizia in breve

Le nozze di Taylor Swift hanno scatenato discussioni e commenti sui social media, alimentando un dibattito già presente sul tema delle donne single e del matrimonio. La cantante, nota per la sua carriera musicale, non ha ancora sposato, ma le sue decisioni personali sono state oggetto di attenzione pubblica. La questione ha riacceso un pregiudizio diffuso, secondo cui le donne single sarebbero meno valide o meno felici rispetto a chi sceglie di sposarsi.