La polemica sul no +1 al matrimonio di Taylor Swift ci conferma un vecchio pregiudizio sulle donne single
Le nozze di Taylor Swift hanno scatenato discussioni e commenti sui social media, alimentando un dibattito già presente sul tema delle donne single e del matrimonio. La cantante, nota per la sua carriera musicale, non ha ancora sposato, ma le sue decisioni personali sono state oggetto di attenzione pubblica. La questione ha riacceso un pregiudizio diffuso, secondo cui le donne single sarebbero meno valide o meno felici rispetto a chi sceglie di sposarsi.
Come ogni cosa che la riguarda, anche le nozze di Taylor Swift hanno sollevato un turbinio di polemiche. E non sono ancora state celebrate. Motivo: la presunta discriminazione delle “amiche single” a cui sarebbe stato negato il +1 sull’invito, cioé un accompagnatore, al matrimonio con il giocatore di football Travis Kelce. Ma come: la santa patrona dei cuori spezzati, l’artista che ha scritto la colonna sonora degli amori finiti, immaginati o mai arrivati, ora volta alle spalle alle sue compagne di trincea, le donne single? L’indiscrezione arriva da un’esclusiva del Daily Mail del 23 maggio: una fonte anonima ha confidato al giornale di essere “furiosa” perché il suo invito non “permette di portare un accompagnatore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Taylor Swift SHUTS OUT Major Celebrities From Her Wedding!
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Temi più discussi: Taylor Swift: niente più uno al matrimonio: la regola che fa discutere; Taylor Swift introduce una regola per il suo matrimonio. Ed è polemica tra gli invitati; Taylor Swift, il matrimonio è già un caso; Taylor Swift verso le nozze, polemica fra le amiche single discriminate.
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