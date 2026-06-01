Incidente Mazara del Vallo l' autista del suv positivo alla cocaina non aveva dato la precedenza a uno stop all' autobus
Un incidente a Mazara del Vallo ha coinvolto un SUV e un autobus. L'autista del SUV, già conosciuto alle forze dell'ordine, è risultato positivo alla cocaina nei test tossicologici eseguiti in ospedale. L'uomo non aveva rispettato la precedenza allo stop, causando l'incidente. Non ci sono informazioni su feriti. I risultati dei test sono stati comunicati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.
I test tossicologici effettuati all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala su Angelo Infranca, già noto alla polizia, hanno evidenziato come l'uomo fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'alcoltest ha invece escluso un tasso alcolemico oltre i limiti Emergono nuovi particolari in meri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Incidente tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo: 19 feriti, nessun caso grave
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