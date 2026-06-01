Incidente Mazara del Vallo l' autista del suv positivo alla cocaina non aveva dato la precedenza a uno stop all' autobus

Notizia in breve

Un incidente a Mazara del Vallo ha coinvolto un SUV e un autobus. L'autista del SUV, già conosciuto alle forze dell'ordine, è risultato positivo alla cocaina nei test tossicologici eseguiti in ospedale. L'uomo non aveva rispettato la precedenza allo stop, causando l'incidente. Non ci sono informazioni su feriti. I risultati dei test sono stati comunicati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.