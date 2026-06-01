Il prezzo del PUN dell’energia elettrica al 1 giugno 2026 è di 0,1207 euro per kilowattora. Le variazioni orarie non sono state comunicate.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 01 Giugno 2026, si attesta a 0,1207 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 31 Maggio 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,05098 €kWh (alle ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,16778 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata (13:00-16:00), mentre le più costose sono state le ore serali (20:00-23:00). Queste dinamiche evidenziano l’importanza di una gestione intelligente dei consumi per ottimizzare la spesa energetica. Andamento giornaliero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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MERCATO ELETTRICO Oggi 25/05/26 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 116,42 €/MWh, non male dato il prezzo del gas (~48 €/MWh) ed il lunedì lavorativo. Oggi quindi 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con minimo quartorar x.com