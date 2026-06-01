Il cinema FCE Majestic di Roma riapre a giugno 2026 | sale boutique alta tecnologia e lounge bar

Il cinema FCE Majestic di Roma riaprirà entro giugno 2026 con due sale più piccole e una lounge bar. Il locale sarà dotato di tecnologia avanzata e offrirà un’esperienza di visione più confortevole.

Il cinema FCE Majestic di Roma riapre entro giugno 2026 in una veste completamente rinnovata. Il nuovo spazio vuole fornire un’esperienza di visione premium, basata su tecnologia avanzata e massimo comfort, con due sale intime e una lounge bar esclusiva. Dopo anni di chiusura, il Majestic rinasce mantenendo la storica sede di Palazzo Odescalchi, in Piazza dei Santi Apostoli 80, a pochi passi da Piazza Venezia e da via del Corso. Il progetto è stato curato da BO Corp, società che si occupa del marchio FCE a Roma e nel Lazio, grazie alla strategia di First Class Entertainment, che mira a creare in Italia sale cinematografiche di nuova generazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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