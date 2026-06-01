Lunedì scorso la squadra di pallacanestro ha concluso la stagione, lasciando il campo dopo la sconfitta. Da oggi, 1 giugno, inizia ufficialmente la nuova fase con il roster rinnovato. Tra i nomi più discussi c’è quello di un giocatore americano, noto come Freeman, che ha suscitato interesse. Un altro atleta che piace alla società è un ex di Torino, senza ulteriori dettagli sui nomi.

Lunedì scorso è terminata la corsa della Fortitudo, da oggi primo di giugno inizia la nuova avventura della Effe. Sarà un giugno fondamentale per l’ assetto societario, tecnico e di organico. Nelle prossime settimane è attesa la conclusione definitiva del passaggio di proprietà che porterà al management biancoblù, con Matteo Gentilini e Rossano Guerri a guidare le fila della società. Una volta raggiunto il passaggio delle quote e la composizione societaria, in casa Fortitudo si potrà iniziare a vedere quella che sarà lo staff dirigenziale, ma anche tecnico e il roster della prossima stagione. Si lavora a luci spente, in maniera continuativa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, suggestione Freeman. Piace anche Allen, ex di Torino

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