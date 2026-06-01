Sul tavolo ci sono voci di un possibile rafforzamento della struttura societaria. Si parla di investimenti e di nuove adesioni per consolidare la società, con l’obiettivo di assicurare alla squadra un percorso stabile nel calcio professionistico. Non ci sono dettagli ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla volontà di rendere più solida la gestione, attraverso interventi che possano sostenere il progetto sportivo nel lungo termine.

Il rafforzamento della base societaria è imprescindibile per garantire alla Samb un futuro certo tra i professionisti. L’uomo solo al comando, se non si è un De Laurentis o un multimilionario, è difficile che abbia una vita lunga nel mondo del calcio, soprattutto in Serie C dove la differenza tra costi e ricavi è amplissima. Ecco quindi che anche in casa rossoblù si deve lavorare per provare a coinvolgere imprenditori nel progetto calcistico rivierasco. L’ex patron Franco Fedeli aveva espresso la sua intenzione di volere partecipare con due milioni di euro, pronti per finanziare la nuova squadra. Ma poi ecco l’intervento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi che sta cercando di convincerlo a entrare nel progetto Ternana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fioccano indiscrezioni sul rafforzamento

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