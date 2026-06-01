Con il caldo il mascara cola sempre? I trucchi virali per evitarlo

Con l’arrivo del caldo, molte persone notano che il mascara tende a colare, formando l’effetto “panda” sotto gli occhi. Sono diventati virali alcuni trucchi, come applicare una cipria trasparente prima del mascara o usare una base apposita. Alcuni consigliano di tamponare il prodotto con un fazzoletto durante la giornata, mentre altri suggeriscono di preferire formule waterproof. Questi metodi sono condivisi sui social per cercare di mantenere l’effetto più fresco e duraturo.

L’estate arriva e il mascara inizia a colare con il caldo. Ci sono dei trucchi utili e virali per evitare l’effetto “panda”. Il caldo è ormai arrivato e il make-up inizia a sbavare. Per evitare il mascara che cola e l’effetto “panda” che ne deriva, è importante seguire qualche consiglio pratico. L’estate è alle porte, ma il caldo inizia già a farsi sentire. Il make-up, se non è di grande qualità, inizia a sbavare a causa delle alte temperature, creando disagio e fastidio. Esistono dei segreti da seguire per evitare che il mascara possa dare vita a un effetto “panda” decisamente poco opportuno. Prima di tutto è importante opacizzare il contorno occhi e preparare le ciglia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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