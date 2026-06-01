Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale | ‘Grandtour’ rimandato al 2027?

Il tour di Claudio Baglioni, previsto per il 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, potrebbe essere rinviato al 2027 a causa di una diagnosi di polmonite interstiziale. La data di inizio è stata annunciata come posticipata, senza ulteriori dettagli sulle nuove date o sulla durata del recupero. La notizia è stata comunicata attraverso canali ufficiali, senza indicazioni sulla ripresa degli impegni.

Il tour che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno prossimo in piazza San Marco a Venezia, è posticipato – si legge in una nota – al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. L’artista su Instagram: ‘Uscito dalla fase più delicata della polmonite interstiziale’. “Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75o anniversario (il 16 maggio, ndr), ho preso un’influenza, una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po’ fuori stagione. Però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato di una polmonite acuta interstiziale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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