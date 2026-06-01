Bologna città dei cani Lepore prepara la stretta | Acqua dopo la pipì sui portici

A Bologna, ci sono circa 80.000 cani registrati all'anagrafe su una popolazione di circa 398.000 abitanti. Il sindaco ha annunciato una stretta sulle regole per i proprietari di cani, includendo l'obbligo di dare acqua ai cani dopo che fanno i bisogni sui portici. La presenza di cani rappresenta circa il 20% della popolazione residente nella città.

A Bologna i cani sono quasi uno ogni cinque abitanti. Nel capoluogo emiliano, infatti, risultano registrati all'anagrafe canina circa 80mila animali su una popolazione di 398mila residenti. Un numero che testimonia quanto gli amici a quattro zampe siano parte integrante della vita cittadina e che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cani, sono 80mila: "Pipì sotto i portici da pulire con l’acqua"

Livorno, dal 20 maggio scatta l'obbligo di pulire con acqua la pipì dei caniA Livorno, a partire dal 20 maggio, entrerà in vigore una nuova norma che richiede ai proprietari di cani di pulire le deiezioni con acqua.

Argomenti più discussi: StraBologna; 'Musi di Varese' ai Giardini Estensi, il primo calendario della città dedicato a cani e umani; Paolo, l’amore per i cani e il malore: Donati gli organi, il suo ultimo gesto di altruismo; Bologna, Lepore e i volontari puliscono i Giardini Margherita: già 500 in campo per la cura della città.

Bologna, avvistato lupo vicino al parco di Villa Ghigi. Il Comune: Non lasciate cibo all'aperto e tenete i cani al guinzaglioNegli ultimi giorni sono pervenute al Comune varie segnalazioni relative ad avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari, in particolare nei pressi del Parco collinare di Villa Ghigi. Per ... corrieredibologna.corriere.it