Il mercato cinematografico assiste alla nascita di un fenomeno generazionale senza precedenti. Backrooms, l’opera prima del ventenne Kane Parsons, ha fatto saltare tutti i banchi del botteghino internazionale, conquistando il primo posto in oltre trenta paesi e riscrivendo completamente la storia della casa di produzione A24 sia negli Stati Uniti che in Italia. Uscito nelle sale italiane il 27 maggio grazie a I Wonder Pictures, Backrooms ha totalizzato ben 1.787.695 euro nei suoi primi cinque giorni di programmazione. Si tratta della più grande apertura di sempre per il distributore bolognese. Questo straordinario debutto si inserisce in un quadro di trionfo globale: negli Stati Uniti, dove ha esordito il 29 maggio, il film ha incassato 81. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Backrooms è un fenomeno globale: debutto storico da record in Italia e negli Stati Uniti

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Backrooms on Google Earth is REAL!

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