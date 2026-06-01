Alberobello dice no alla plastica monouso | la sfida per un territorio ' virtuoso'

Alberobello ha deciso di vietare la plastica monouso, puntando a un territorio più sostenibile. La scelta riguarda sia la tutela ambientale che la salute pubblica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere un turismo più responsabile. La misura si inserisce in un’azione più ampia di riduzione dell’uso di materiali plastici, considerando anche il ruolo della plastica monouso nel contesto della tutela ambientale e della salute umana.

La plastica monouso non è soltanto un problema ambientale, ma una questione che riguarda sempre più da vicino la salute umana, la qualità della vita dei territori e il futuro del turismo sostenibile. È questo il messaggio emerso in modo chiaro ad Alberobello durante l’incontro pubblico ‘Meno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riccione si schiera a difesa dell’Adriatico e aderisce alla campagna nazionale contro la plastica monousoRiccione ha annunciato l’adesione a una campagna nazionale contro l’uso della plastica monouso, puntando a difendere l’Adriatico.

Dal 2027 la schiscetta è obbligatoria: addio plastica monousoA partire dal 12 febbraio 2027, in Europa sarà introdotto l’obbligo di utilizzare la schiscetta per portare i pasti da casa, sostituendo la plastica...

Argomenti più discussi: Alberobello celebra i 30 anni Unesco: al via gli 'Stati Generali' tra identità e futuro; Un weekend in famiglia alla scoperta della Puglia più autentica: ecco cosa abbiamo visto (e mangiato) in 4 giorni; Alberobello baciata dalla fortuna: vincita da 5 milioni di euro al '10eLotto'.