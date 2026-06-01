Un ragazzo di 17 anni è morto durante un inseguimento con i carabinieri, avvenuto in provincia. L’amico che guidava l’auto è stato denunciato per omicidio stradale. La polizia ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente. L’auto è finita fuori strada e il 17enne è stato soccorso, ma è deceduto poco dopo. Nessun altro coinvolto è rimasto ferito. La Procura per i minorenni ha aperto un’indagine.

AGI - È stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale dalla Procura per i minorenni il sedicenne che era alla guida della Renault Megane coinvolta nel tragico incidente costato la vita ad Andrea Procaccino, il ragazzo di 17 anni (e non 16 come comunicato in un primo momento dagli investigatori) morto nella notte tra sabato e domenica lungo la provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Il giovane conducente, ascoltato dagli investigatori, avrebbe ammesso le proprie responsabilità nell'accaduto, precisando, inoltre, che non vi sarebbe stato alcun contatto tra l'automobile dei ragazzi e la pattuglia dei carabinieri che li stava inseguendo dopo che il 16enne non si era fermato ad un posto di controllo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - 17enne muore in un inseguimento dei carabinieri, denunciato l'amico alla guida

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