Ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine | ferite

Un'auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine a Ostia, ferendole gravemente. Dopo aver causato l'incidente, il veicolo è stato fermato e sequestrato dalle forze dell'ordine. Le due vittime sono state portate in ospedale, dove sono state sottoposte a interventi. La polizia sta indagando sull'identità del conducente e sulle ragioni della fuga.

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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