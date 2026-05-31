LIVE Brescia-Olimpia Milano 70-69 Serie A basket 2026 in DIRETTA | scintille Della Valle-Diop sfida tiratissima a 5? dalla fine

Notizia in breve

Durante la partita, a cinque minuti dalla fine, la sfida tra Brescia e Olimpia Milano si è intensificata con un confronto tra Della Valle e Diop. La squadra ospite ha ridotto il distacco a un punto grazie a un tiro libero di Zach LeDay, portando il punteggio a 80-76. La partita è rimasta molto equilibrata fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno tentato di prevalere in un finale molto combattuto.