LIVE Brescia-Olimpia Milano 70-69 Serie A basket 2026 in DIRETTA | scintille Della Valle-Diop sfida tiratissima a 5? dalla fine

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita, a cinque minuti dalla fine, la sfida tra Brescia e Olimpia Milano si è intensificata con un confronto tra Della Valle e Diop. La squadra ospite ha ridotto il distacco a un punto grazie a un tiro libero di Zach LeDay, portando il punteggio a 80-76. La partita è rimasta molto equilibrata fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno tentato di prevalere in un finale molto combattuto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-76 12 di Zach LeDay ai liberi, con l’Olimpia che rosicchia un solo punto. 80-75 Tripla dall’angolo di Bolmaro! Milano non molla, -5. Time-out Poeta. 80-72 22 di Nikola Ivanovic che aggancia 21 punti e porta Brescia a +8 con circa due minuti da giocare. Fallo antisportivo di Marko Guduric per la gomitata a Nikola Ivanovic. 78-72 12 di Miro Bilan ai liberi per allungare il parziale di Brescia (7-0). 02 di Nikola Ivanovic in lunetta. Quinto fallo di Armoni Brooks, che termina qui la sua partita con 8 punti messi a referto. 77-72 DELLA VALLE! ALTRA TRIPLA, PALALEONESSA IN VISIBILIO! TIME-OUT POETA. 74-72 IVANOVIC! BOMBA, BRESCIA RISPONDE SUBITO. 🔗 Leggi su Oasport.it

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