LIVE Brescia-Olimpia Milano 60-60 Serie A basket 2026 in DIRETTA | 21 punti di Della Valle perfetta parità dopo 30?

Notizia in breve

Il punteggio tra Brescia e Olimpia Milano si mantiene in parità a 60-60 dopo 30 minuti di gioco. L’ultimo quarto è cominciato con un tentativo di Bolmaro che non è andato a segno. Della Valle ha segnato un’altra tripla, portandosi a 21 punti e mantenendo il pareggio. La partita prosegue con il punteggio invariato, senza ulteriori segnali di cambiamento nel risultato.