LIVE Brescia-Olimpia Milano 60-60 Serie A basket 2026 in DIRETTA | 21 punti di Della Valle perfetta parità dopo 30?
Il punteggio tra Brescia e Olimpia Milano si mantiene in parità a 60-60 dopo 30 minuti di gioco. L’ultimo quarto è cominciato con un tentativo di Bolmaro che non è andato a segno. Della Valle ha segnato un’altra tripla, portandosi a 21 punti e mantenendo il pareggio. La partita prosegue con il punteggio invariato, senza ulteriori segnali di cambiamento nel risultato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto decisivo! L’appoggio di Bolmaro non va a segno: dopo 30? punteggio in perfetta parità sul 60-60! 60-60 DELLA VALLE ‘ON FIRE’! ALTRA BOMBA, 21 PUNTI PER LUI E ANCORA PARI. 57-60 RICCI REPLICA CON LA STESSA MONETA! 57-57 DELLA VALLE! LA TRIPLA DEL PAREGGIO. 54-57 22 di Ousmane Diop a cronometro fermo. 54-55 Appoggio di Marko Guduric per riportare Milano davanti. 54-53 Demetre Rivers con l’appoggio e l’interferenza di Nebo! Brescia mette nuovamente il naso davanti. 52-53 12 di Nebo in lunetta per il contro-sorpasso Milano. 52-52 Nikola Ivanovic col fallo e il 2+1! Pareggio Germani con meno di tre minuti alla terza sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
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