Il ricorso presentato dal Comune di Lerici contro l’Ato Rifiuti e la Provincia è stato dichiarato inammissibile. La disputa riguarda la gestione dei rifiuti, con l’amministrazione comunale che ha contestato le decisioni delle altre due entità. La sentenza conferma che il ricorso non può essere preso in considerazione. La questione si inserisce in un conflitto durato diversi anni tra le parti coinvolte nella gestione dei rifiuti nel territorio.

Nella battaglia sui rifiuti che da anni vede contrapposta l’amministrazione comunale di Lerici all’Ato Rifiuti e alla Provincia, a sputarla sono ancora queste ultime. È di venerdì la sentenza con il Tar ligure ha cassato il ricorso presentato dal Comune contro la decisione della Provincia di approvare il piano economico finanziario della raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Lerici per il periodo 2022-2025, nonchè le comunicazioni con cui l’ente di via Veneto, nel riscontrare le email comunali, aveva bocciato la richiesta di indire con urgenza una gara per l’affidamento del servizio nel territorio comunale di Lerici, confermando nel ruolo di gestore in house Acam Ambiente, società del gruppo Iren. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia sui rifiuti. Lerici, Comune ancora ko. Il ricorso è inammissibile

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