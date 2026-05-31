Una giovane candidata di 23 anni, rappresentante dei Democratici, ha ottenuto 508 voti nelle elezioni comunali e entrerà per la prima volta nel consiglio comunale. La sua elezione è avvenuta in un contesto di mobilitazione giovanile e di partecipazione attiva alle consultazioni locali. La candidata ha avuto un ruolo di rilievo nelle recenti consultazioni elettorali, segnando un passo importante per la rappresentanza dei giovani nel consiglio comunale.

Arjana Salimusaj, 23 anni, simbolo dei giovani dem nella prossima assemblea cittadina. Ha conquistato 508 voti ed è volata alla prima esperienza in consiglio comunale. Una bella soddisfazione e anche bella responsabilità. "Entrare in consiglio comunale è una grande responsabilità, ma anche un’opportunità. L’obiettivo che ci poniamo è rappresentare la voce delle nuove generazioni, delle persone che vivono in contesti emarginati. Porto con me entusiasmo e la consapevolezza che oggi tanti giovani chiedano di essere ascoltati non solo a parole, ma nelle scelte concrete che riguardano il loro futuro". Dalla candidatura agli insulti on line, dal programma alle preferenze ottenute: una primavera intensa tra sentimento e ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La battaglia di Arjana: "Ancora più rumore per il cambiamento"

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