Dal 1° luglio, il servizio Frecciarossa tra Lecce e Napoli includerà una fermata a Benevento. La decisione è stata annunciata dal sindaco della città, che ha sottolineato come questa novità possa migliorare le connessioni e favorire il turismo locale. La nuova fermata si inserisce in un piano di potenziamento delle linee ferroviarie tra le città del sud Italia. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui dettagli tecnici o sui tempi di attivazione.

Dal 1° luglio il Frecciarossa Lecce?Napoli farà tappa a Benevento: secondo Mastella rafforza la centralità e apre nuove opportunità turistiche. “Il Frecciarossa che collegherà dal primo luglio prossimo venturo la Campania alla propaggine orientale della Puglia ( Lecce-Napoli Centrale i due capolinea) effettuerà fermata a Benevento. E’ un’ottima notizia che da un canto conferma la centralità infrastrutturale di Benevento nei collegamenti di media e vasta scala e dall’altro offre un’ulteriore opportunità turistica alla Città sia in entrata sia in uscita, per i benefici che deriveranno per il turismo balneare dei sanniti”, lo scrive in una nota, inviata ieri in redazione il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Frecciarossa Lecce?Napoli ferma a Benevento: svolta trasporti

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