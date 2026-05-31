Cagliari stipendi Polizia Locale tagliati | l’opposizione attacca
A maggio, le buste paga di 250 agenti della Polizia Locale sono state ridotte. Le domande sono sulla motivazione del taglio e sulle indennità non corrisposte. L’opposizione critica la gestione, chiedendo chiarimenti sulle ragioni del taglio e sulle somme non versate agli agenti. La questione riguarda le modalità di pagamento e eventuali problematiche amministrative. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli.
? Domande chiave Perché le buste paga degli agenti sono state tagliate a maggio?. Quali indennità specifiche non sono state pagate ai 250 operatori?. Chi deve rispondere del mancato versamento degli straordinari già svolti?. Come influirà questo blocco dei pagamenti sulla sicurezza dei quartieri?.? In Breve Tagli riguardano 250 agenti per indennità di turnazione, servizio esterno e straordinari.. Interrogazione firmata da Mannino, Maxia, Secchi, Loi, Mura, Tocco, Sulis, Zedda e Corrias.. Blocco pagamenti emerso il 22 maggio con successiva interrogazione comunale il 28 maggio.. Mancati compensi per straordinari ordinari, per conto terzi e straordinari elettorali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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