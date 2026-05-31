Cagliari stipendi Polizia Locale tagliati | l’opposizione attacca

Notizia in breve

A maggio, le buste paga di 250 agenti della Polizia Locale sono state ridotte. Le domande sono sulla motivazione del taglio e sulle indennità non corrisposte. L’opposizione critica la gestione, chiedendo chiarimenti sulle ragioni del taglio e sulle somme non versate agli agenti. La questione riguarda le modalità di pagamento e eventuali problematiche amministrative. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli.