Il torneo di Roland Garros 2026 vede in programma un match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. L'incontro si svolgerà in una data ancora da definire, presso uno dei campi principali del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, con dettagli sugli orari e sui canali disponibili che saranno comunicati prossimamente. Entrambi i giocatori sono arrivati in questa fase del torneo con prestazioni diverse e si sfidano per avanzare ulteriormente nel torneo.

Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con un match che promette scintille. Matteo Berrettini, tornato protagonista dopo una lunga rincorsa alla forma migliore, affronta Juan Manuel Cerundolo, l’argentino che ha eliminato a sorpresa Jannik Sinner e si è guadagnato un posto tra i grandi di Parigi. Una sfida che profuma di riscatto e di orgoglio azzurro, con l’Italia pronta a sostenere il suo campione in un duello che vale l’accesso ai quarti di finale. Berrettini arriva da una maratona di quasi cinque ore contro Francisco Comesaña, vinta al super tie-break del quinto set. Cerundolo, dal canto suo, ha superato Martin Landaluce dopo oltre sei ore di battaglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Berrettini?Cerundolo al Roland Garros 2026: quando si gioca e dove vedere la partita in diretta TV e streaming

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MARTÍN LANDALUCE - JM CERÚNDOLO [3R ROLAND GARROS] - COMENTANDO EN DIRECTO

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